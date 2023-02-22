В РФ в 2022 году по данным с камер видеофиксации выписано 113 млрд рублей штрафов — ГИБДД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации, в России в прошлом году составила почти 113 млрд рублей, что почти на 8,8 млн больше аналогичного периода 2021 года. Это следует из статистики Госавтоинспекции, с которой ознакомился ТАСС.

Так, в 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года 64,5 млрд рублей. При этом в 2022 году назначено 160,7 млн постановлений на сумму 104,1 млрд рублей, из них оплачено на конец года 60,3 млрд рублей.

Всего сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году наложили на водителей и автовладельцев 201,2 млн штрафов, что почти на 22 млн больше, чем в 2021 году. Сумма назначенных штрафов составила 137 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 8,6 млрд рублей.