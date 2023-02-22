Ночные взрывы в Мариуполе связаны с работой систем ПВО — мэр

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны работала ночью в среду в Мариуполе, разрушений и пострадавших удалось избежать. Об этом ТАСС сообщил мэр города Олег Моргун.

«Работала система ПВО. Разрушений и пострадавших нет», — рассказал он.

Ночью местные жители города сообщили корр. ТАСС, что в городе были слышны звуки взрывов.