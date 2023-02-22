Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко
11:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не будет публиковать стенограмму переговоров лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция), которые прошли за закрытыми дверями при подготовке «Минска-2». Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас», — сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли сделать публичной стенограмму переговоров после откровений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко.
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