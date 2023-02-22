Объявления на радиостанциях в РФ о воздушной тревоге не соответствуют действительности

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявления на ряде коммерческих радиостанций в регионах России о воздушной тревоге не соответствуют действительности, произошла хакерская атака. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в сообщении.