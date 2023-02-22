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НОВОСТИ

Власти Молдавии не видят военных рисков на границе — МИД

11:20 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии не видят военных рисков на своей границе в ближайшем будущем, но угроза гибридной войны, организации государственного переворота в стране сохраняется. Об этом заявил в среду глава МИД республики Нику Попеску.

«Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем. <…> Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть», — сказал Попеску в интервью газете «Файнэншл таймс».

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