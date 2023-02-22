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Россию порвут на части, если она остановит СВО, не добившись победы — Медведев

11:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рискует быть разорванной на части, если остановит специальную военную операцию до того, как будет достигнута победа. Такое мнение в своем телеграм-канале в среду высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя речь американского президента Джо Байдена, которую тот произнес накануне в Варшаве.

«Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: „Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины“. Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом», — написал Медведев. «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — заявил российский политик.

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