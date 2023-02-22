В России выявили 13 954 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 954, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 11 277 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 203 942 и 395 901 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 408 против 13 994 днем ранее, до 21 542 609.
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