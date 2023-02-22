Китай привержен развитию отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку — Ван И
12:05 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай остается приверженным развитию отношений с Россией, несмотря на переменчивость обстановки в мире. Об этом заявил в среду глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И на переговорах в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Как ни меняется международная ситуация, Китай остается приверженным <…> сохранению позитивных тенденций развития отношений [с Россией]», — сказал он.
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