Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили» — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раздражен и оскорблен словами украинского президента Владимира Зеленского, который упрекнул накануне итальянского политика в том, что он позволяет себе определенные высказывания, потому что «его дом никогда не бомбили». Как пишет в среду газета «Репубблика» со ссылкой на окружение лидера входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия», Берлускони хотел ответить публично, но потом официальное заявление не последовало.

«Что знает этот синьор (Зеленский — прим. ТАСС) обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки», — приводит издание слова Берлускони. Они относятся к годам Второй мировой войны, когда Италия, бывшая на стороне гитлеровской коалиции, подвергалась бомбардировкам со стороны союзников. Будущему политику было тогда шесть лет. Ранее Берлускони рассказывал, как одна из бомб упала на улицу, где они жили, и семье пришлось переехать.

Зеленский допустил достаточно жесткие высказывания в отношения Берлускони во время совместной пресс-конференции во вторник с премьер-министром Джорджей Мелони, посетившей Киев. Как отмечает газета, этот эпизод был «крайне стеснительным и неприятным» для главы итальянского правительства, отбросившим тень на весь визит. Мелони пришлось «оправдываться», что ее правящая коалиция единодушна в поддержке Киева.

Определенный кризис вызвали заявления Берлускони 12 февраля, когда он подверг критике украинского президента. Итальянский политик отметил, что «негативно оценивает действия этого синьора», который «поверг свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса». Берлускони также косвенно высказал критику в адрес Мелони, заявив, что будь он премьером, не стал бы встречаться с Зеленским. На Западе данные высказывания охарактеризовали как «пророссийские». В окружении Берлускони указали, что он обеспокоен эскалацией конфликта и стремится к миру.