РФ будет учитывать ядерные потенциалы Франции и Британии совокупно с оружием США — Рябков
13:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ теперь не может пренебрегать ядерными потенциалами Франции и Британии, их оружие вместе с американским представляет единый кулак против Москвы и должно рассматриваться в совокупности. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«С точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению ее собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалами невозможно, это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», — указал замминистра.
НОВОСТИ
- 13:05 22.02.2023
- В Москве выявили 3 093 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 22.02.2023
- Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
- 12:20 22.02.2023
- Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили» — СМИ
- 12:05 22.02.2023
- Китай привержен развитию отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку — Ван И
- 12:00 22.02.2023
- В России выявили 13 954 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 22.02.2023
- Россию порвут на части, если она остановит СВО, не добившись победы — Медведев
- 11:20 22.02.2023
- Власти Молдавии не видят военных рисков на границе — МИД
- 11:05 22.02.2023
- Объявления на радиостанциях в РФ о воздушной тревоге не соответствуют действительности
- 11:00 22.02.2023
- Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко
- 10:32 22.02.2023
- Ночные взрывы в Мариуполе связаны с работой систем ПВО — мэр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать