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НОВОСТИ

РФ будет учитывать ядерные потенциалы Франции и Британии совокупно с оружием США — Рябков

13:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ теперь не может пренебрегать ядерными потенциалами Франции и Британии, их оружие вместе с американским представляет единый кулак против Москвы и должно рассматриваться в совокупности. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«С точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению ее собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалами невозможно, это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», — указал замминистра.

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