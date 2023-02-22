0
0
78
НОВОСТИ

Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

12:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно законопроекту действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент РФ. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 22.02.2023
РФ будет учитывать ядерные потенциалы Франции и Британии совокупно с оружием США — Рябков
0
18
12:20 22.02.2023
Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили» — СМИ
0
115
12:05 22.02.2023
Китай привержен развитию отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку — Ван И
0
133
12:00 22.02.2023
В России выявили 13 954 случая заражения коронавирусом за сутки
0
125
11:32 22.02.2023
Россию порвут на части, если она остановит СВО, не добившись победы — Медведев
0
197
11:20 22.02.2023
Власти Молдавии не видят военных рисков на границе — МИД
0
188
11:05 22.02.2023
Объявления на радиостанциях в РФ о воздушной тревоге не соответствуют действительности
0
214
11:00 22.02.2023
Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко
0
226
10:32 22.02.2023
Ночные взрывы в Мариуполе связаны с работой систем ПВО — мэр
0
237
10:20 22.02.2023
В РФ в 2022 году по данным с камер видеофиксации выписано 113 млрд рублей штрафов — ГИБДД
0
268

Возврат к списку