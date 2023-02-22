Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно законопроекту действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент РФ.