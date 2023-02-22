0
0
3
НОВОСТИ

В Москве выявили 3 093 случая заражения коронавирусом за сутки

13:05 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 093 против 1 821 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 406 344 случая заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 48 135. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 750, до 3 205 093.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 22.02.2023
РФ будет учитывать ядерные потенциалы Франции и Британии совокупно с оружием США — Рябков
0
35
12:32 22.02.2023
Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
0
89
12:20 22.02.2023
Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили» — СМИ
0
126
12:05 22.02.2023
Китай привержен развитию отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку — Ван И
0
139
12:00 22.02.2023
В России выявили 13 954 случая заражения коронавирусом за сутки
0
133
11:32 22.02.2023
Россию порвут на части, если она остановит СВО, не добившись победы — Медведев
0
204
11:20 22.02.2023
Власти Молдавии не видят военных рисков на границе — МИД
0
192
11:05 22.02.2023
Объявления на радиостанциях в РФ о воздушной тревоге не соответствуют действительности
0
220
11:00 22.02.2023
Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко
0
231
10:32 22.02.2023
Ночные взрывы в Мариуполе связаны с работой систем ПВО — мэр
0
240

Возврат к списку