В Москве выявили 3 093 случая заражения коронавирусом за сутки
13:05 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 093 против 1 821 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 406 344 случая заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 48 135. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 750, до 3 205 093.
НОВОСТИ
- 13:00 22.02.2023
- РФ будет учитывать ядерные потенциалы Франции и Британии совокупно с оружием США — Рябков
- 12:32 22.02.2023
- Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
- 12:20 22.02.2023
- Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили» — СМИ
- 12:05 22.02.2023
- Китай привержен развитию отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку — Ван И
- 12:00 22.02.2023
- В России выявили 13 954 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 22.02.2023
- Россию порвут на части, если она остановит СВО, не добившись победы — Медведев
- 11:20 22.02.2023
- Власти Молдавии не видят военных рисков на границе — МИД
- 11:05 22.02.2023
- Объявления на радиостанциях в РФ о воздушной тревоге не соответствуют действительности
- 11:00 22.02.2023
- Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко
- 10:32 22.02.2023
- Ночные взрывы в Мариуполе связаны с работой систем ПВО — мэр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать