В Москве выявили 3 093 случая заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 093 против 1 821 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 406 344 случая заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 48 135. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 750, до 3 205 093.