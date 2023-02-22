В Харькове прогремело несколько взрывов — мэр

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошло в Харькове. Об этом в среду сообщил мэр города Игорь Терехов. «В городе прогремели уже несколько взрывов», — написал он, не уточнив, в каких районах это случилось.

Украинское издание «Страна» отмечает, что произошло четыре взрыва.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.