В Харькове прогремело несколько взрывов — мэр
13:20 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов произошло в Харькове. Об этом в среду сообщил мэр города Игорь Терехов. «В городе прогремели уже несколько взрывов», — написал он, не уточнив, в каких районах это случилось.
Украинское издание «Страна» отмечает, что произошло четыре взрыва.
В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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