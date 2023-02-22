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НОВОСТИ

В Кабардино-Балкарии задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми

13:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали участников преступной группы, причастных к торговле людьми. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По имеющимся данным, в период с 2010 по 2019 год подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией», — говорится в сообщении.

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