В Кабардино-Балкарии задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми
13:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали участников преступной группы, причастных к торговле людьми. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
«В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По имеющимся данным, в период с 2010 по 2019 год подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией», — говорится в сообщении.
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