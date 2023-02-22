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НОВОСТИ

Выступление Байдена в Польше — обреченная попытка оказать давление на РФ, заявил Рябков

14:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва расценивает выступление президента США Джо Байдена в Польше как обреченную попытку оказать давление на Россию. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я оцениваю это выступление как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ, ничего нового в тексте нет, это все мы слышали десятки раз, еще услышим в разном исполнении, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — Никаких проблесков здравого смысла в политике Вашингтона не просматривается».

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