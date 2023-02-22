Необходимо провести расследование взрывов на «Северных потоках» и найти виновных — МИД КНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает к проведению объективного расследования диверсии, совершенной в сентябре прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона уверена, что в отношении этого нужно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование. Крайне необходимо установить тех, кто несет ответственность за это», — указал он.