Силы РФ ведут бои практически в центре Артемовска — советник Пушилина
14:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы уже ведут бои практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов. <…> Сейчас бьются уже в городе, практически в центре. Я так понимаю, что в любом случае <…> [сдача] Артемовска — то есть противник будет вынужден сдать его — это, думаю, вопрос времени, произойдет достаточно скоро», — сказал он в среду в эфире телеканала «Россия-1».
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