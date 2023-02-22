Силы РФ ведут бои практически в центре Артемовска — советник Пушилина

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы уже ведут бои практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов. <…> Сейчас бьются уже в городе, практически в центре. Я так понимаю, что в любом случае <…> [сдача] Артемовска — то есть противник будет вынужден сдать его — это, думаю, вопрос времени, произойдет достаточно скоро», — сказал он в среду в эфире телеканала «Россия-1».