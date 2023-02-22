Талибы публично высекли плетью 23 человека на севере Афганистана

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Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) публично высекли плетьми 23 человека, в том числе девять женщин, в провинции Сари-Пуль, расположенной на севере страны. Об этом сообщила в среду афганская газета «Хашт-э субх» со ссылкой на местные источники.

По их данным, обвиняемые были наказаны за прелюбодеяние, добрачные связи, измену, побег из дома и азартные игры. Публичная экзекуция была осуществлена на территории футбольного стадиона.

2 февраля сторонники «Талибана» высекли плетьми 16 жителей южной провинции Гильменд. Им вменялись в вину обвинения в краже, прелюбодеянии и административных правонарушениях. Каждый из обвиняемых получил от 30 до 39 ударов плетьми.