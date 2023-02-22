Боррель признал, что 2022 год «не был плохим» для российской экономики

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.

«Прошлый год для российской экономики не был плохим годом, — сказал глава дипломатии Евросоюза в среду в интервью радиостанции „Онда серо“. — Потому что цены на энергоносители взлетели».