Боррель признал, что 2022 год «не был плохим» для российской экономики
15:12 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.
«Прошлый год для российской экономики не был плохим годом, — сказал глава дипломатии Евросоюза в среду в интервью радиостанции „Онда серо“. — Потому что цены на энергоносители взлетели».
НОВОСТИ
- 16:12 22.02.2023
- Глава военной разведки Украины заявил, что до конца весны состоятся «решающие бои»
- 16:00 22.02.2023
- Миронов предложит не выдвигать кандидатуру от партии в президенты РФ, а поддержать Путина
- 15:32 22.02.2023
- Китай готов углублять политическое доверие и стратегическое сотрудничество с РФ — Ван И
- 15:00 22.02.2023
- Талибы публично высекли плетью 23 человека на севере Афганистана
- 14:32 22.02.2023
- Силы РФ ведут бои практически в центре Артемовска — советник Пушилина
- 14:12 22.02.2023
- Необходимо провести расследование взрывов на «Северных потоках» и найти виновных — МИД КНР
- 14:00 22.02.2023
- Выступление Байдена в Польше — обреченная попытка оказать давление на РФ, заявил Рябков
- 13:32 22.02.2023
- В Кабардино-Балкарии задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми
- 13:20 22.02.2023
- В Харькове прогремело несколько взрывов — мэр
- 13:05 22.02.2023
- В Москве выявили 3 093 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать