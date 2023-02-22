Китай готов углублять политическое доверие и стратегическое сотрудничество с РФ — Ван И

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов углублять политическое взаимодоверие и расширять стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

«Мы готовы вместе с российской стороной проявлять политическую решимость, углублять политическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество и всестороннее практическое взаимодействие, чтобы играть еще большую конструктивную роль для обеспечения интересов наших стран, а также для содействия развитию всего мира», — сказал он.