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Китай готов углублять политическое доверие и стратегическое сотрудничество с РФ — Ван И

15:32 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов углублять политическое взаимодоверие и расширять стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

«Мы готовы вместе с российской стороной проявлять политическую решимость, углублять политическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество и всестороннее практическое взаимодействие, чтобы играть еще большую конструктивную роль для обеспечения интересов наших стран, а также для содействия развитию всего мира», — сказал он.

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