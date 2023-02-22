Миронов предложит не выдвигать кандидатуру от партии в президенты РФ, а поддержать Путина
16:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что на партийном съезде предложит не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы.
«У нас, возможно, 20 мая, либо немного позже будет очередной отчетно-перевыборный съезд. И на этом съезде мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии в президентской компании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение», — сказал он в среду в эфире телеканала «Россия-24».
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