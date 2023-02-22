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Глава военной разведки Украины заявил, что до конца весны состоятся «решающие бои»

16:12 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, которые станут «переломным моментом» в боевых действиях.

«С середины и до конца весны будут решающие бои», — сказал он в опубликованном в среду интервью Forbes («Форбс»). При этом Буданов утвердительно ответил на вопрос, будет ли в ходе этих боев «решаться судьба войны». «Да, это [будет] переломный момент», — утверждает он.

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