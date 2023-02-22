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Экономические отношения между РФ и ФРГ были «отброшены на 20 лет назад» — ассоциация

17:00 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 45%, до почти 15 млрд евро, экономические отношения между двумя странами были «отброшены на 20 лет назад». Об этом говорится в пресс-релизе Восточного комитета германской экономики, опубликованном в среду.

По словам исполнительного директора Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, такая статистика говорит о том, что «германо-российские экономические отношения уже были отброшены на 20 лет назад» и такая тенденция будет продолжаться. Если год назад Россия была 15-м по значимости рынком сбыта для Германии, то теперь она опустилась на 23-е место, утверждают в комитете.

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