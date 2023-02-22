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НОВОСТИ

Путин заявил о битве на исторических рубежах России

16:32 22.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в «Лужниках».

«Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», — сказал глава государства.

Он отметил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».

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