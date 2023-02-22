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НОВОСТИ

Сбербанк прорабатывает дополнительные меры поддержки для участников СВО

16:35 22.02.2023

Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников специальной военной операции (СВО), которая может начать действовать в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка для участников СВО. Кроме того, они могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты – для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

Ранее банком были реализованы и другие меры поддержки. Среди них – оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.

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