КГБ Белоруссии фиксирует резкую активизацию деятельности спецслужб Запада
17:12 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует резкую активизацию всех видов разведки спецслужб коллективного Запада, действующих против республики. Об этом в среду сообщил председатель КГБ Иван Тертель.
«КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент — вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата», — приводит его слова агентство БелТА.
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