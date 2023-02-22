КГБ Белоруссии фиксирует резкую активизацию деятельности спецслужб Запада

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует резкую активизацию всех видов разведки спецслужб коллективного Запада, действующих против республики. Об этом в среду сообщил председатель КГБ Иван Тертель.

«КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент — вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата», — приводит его слова агентство БелТА.