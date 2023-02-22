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Байден заявил, что считает ошибкой решение России о приостановке участия в ДСНВ

17:40 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает ошибкой решение руководства РФ о приостановке участия страны в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, отметил в среду, что, по его мнению, это «большая ошибка».

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