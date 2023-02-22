США будут строить в Польше атомную электростанцию

18:05 Источник: Интерфакс

Компания "Польские АЭС" (PEJ) в среду подписала соглашение с американской компанией Westinghouse о разработке проекта и постройке АЭС в Польше, сообщает Польское радио.

"Сегодня, думая о 2030-2032 и последующих годах, мы решили реализовать и довести до завершения ключевой проект для энергетической безопасности Польши - строительство в стране атомной электростанции", - приводит радио слова министра по вопросам окружающей среды и климата Польши Анны Москвы. "Это соглашение позволит нам почувствовать себя в безопасности в ближайшие годы", - добавила она.