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НОВОСТИ

США будут строить в Польше атомную электростанцию

18:05 22.02.2023 Источник: Интерфакс

Компания "Польские АЭС" (PEJ) в среду подписала соглашение с американской компанией Westinghouse о разработке проекта и постройке АЭС в Польше, сообщает Польское радио.

"Сегодня, думая о 2030-2032 и последующих годах, мы решили реализовать и довести до завершения ключевой проект для энергетической безопасности Польши - строительство в стране атомной электростанции", - приводит радио слова министра по вопросам окружающей среды и климата Польши Анны Москвы. "Это соглашение позволит нам почувствовать себя в безопасности в ближайшие годы", - добавила она.

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