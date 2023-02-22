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Законопроект, снижающий наказания за налоговые преступления, одобрен правительством РФ

18:30 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в среду одобрило законопроект, снижающий наказание за налоговые преступления. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минюста России.

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» был разработан Минюстом во исполнение поручения президента России.

«Законопроектом предлагается скорректировать санкции квалифицированных составов налоговых преступлений, уменьшив максимальный срок лишения свободы, что приведет к изменению их категории и, следовательно, снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в Минюсте.

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