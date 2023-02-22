Законопроект, снижающий наказания за налоговые преступления, одобрен правительством РФ
18:30 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» был разработан Минюстом во исполнение поручения президента России.
«Законопроектом предлагается скорректировать санкции квалифицированных составов налоговых преступлений, уменьшив максимальный срок лишения свободы, что приведет к изменению их категории и, следовательно, снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в Минюсте.
НОВОСТИ
- 19:03 22.02.2023
- Мэр Собянин: Проект реорганизации части промзоны "Коровино" позволит создать более 2300 рабочих мест
- 19:00 22.02.2023
- Десятый пакет санкций против РФ послы ЕС пока не смогли согласовать - СМИ
- 18:56 22.02.2023
- Мэр Собянин упростил получение столичными предприятиями льготных инвесткредитов
- 18:45 22.02.2023
- Норвегия вышла в лидеры по поставкам оружия Украине – МИД РФ
- 18:05 22.02.2023
- США будут строить в Польше атомную электростанцию
- 17:40 22.02.2023
- Байден заявил, что считает ошибкой решение России о приостановке участия в ДСНВ
- 17:12 22.02.2023
- КГБ Белоруссии фиксирует резкую активизацию деятельности спецслужб Запада
- 17:00 22.02.2023
- Экономические отношения между РФ и ФРГ были «отброшены на 20 лет назад» — ассоциация
- 16:35 22.02.2023
- Сбербанк прорабатывает дополнительные меры поддержки для участников СВО
- 16:32 22.02.2023
- Путин заявил о битве на исторических рубежах России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать