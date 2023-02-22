0
0
86
НОВОСТИ

Норвегия вышла в лидеры по поставкам оружия Украине – МИД РФ

18:45 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия, принимая пятилетнюю программу помощи Украине, выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Осло с начала специальной военной операции [РФ на Украине], и без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения», — сказала дипломат, комментируя решение властей Норвегии о предоставлении помощи Украине в рамках пятилетней программы.

«По сути, Норвегия превращается сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами», — добавила дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:03 22.02.2023
Мэр Собянин: Проект реорганизации части промзоны "Коровино" позволит создать более 2300 рабочих мест
0
43
19:00 22.02.2023
Десятый пакет санкций против РФ послы ЕС пока не смогли согласовать - СМИ
0
57
18:56 22.02.2023
Мэр Собянин упростил получение столичными предприятиями льготных инвесткредитов
0
59
18:30 22.02.2023
Законопроект, снижающий наказания за налоговые преступления, одобрен правительством РФ
0
108
18:05 22.02.2023
США будут строить в Польше атомную электростанцию
0
123
17:40 22.02.2023
Байден заявил, что считает ошибкой решение России о приостановке участия в ДСНВ
0
161
17:12 22.02.2023
КГБ Белоруссии фиксирует резкую активизацию деятельности спецслужб Запада
0
215
17:00 22.02.2023
Экономические отношения между РФ и ФРГ были «отброшены на 20 лет назад» — ассоциация
0
207
16:35 22.02.2023
Сбербанк прорабатывает дополнительные меры поддержки для участников СВО
0
216
16:32 22.02.2023
Путин заявил о битве на исторических рубежах России
0
253

Возврат к списку