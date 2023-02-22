Норвегия вышла в лидеры по поставкам оружия Украине – МИД РФ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия, принимая пятилетнюю программу помощи Украине, выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Осло с начала специальной военной операции [РФ на Украине], и без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения», — сказала дипломат, комментируя решение властей Норвегии о предоставлении помощи Украине в рамках пятилетней программы.

«По сути, Норвегия превращается сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами», — добавила дипломат.