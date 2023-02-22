Десятый пакет санкций против РФ послы ЕС пока не смогли согласовать - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций против России, «остается еще ряд вопросов», переговоры продолжатся в четверг во второй половине дня. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер

«Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остаются. Дополнительные переговоры пройдут в четверг», — сообщило агентство.