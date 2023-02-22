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НОВОСТИ

Разговор о мире на условиях Зеленского невозможен - МИД РФ

20:15 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках «формулы мира» предлагает России уйти из Крыма, Донбасса, выплатить репарации — на таких условиях разговор невозможен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Владимир Зеленский] стал выдвигать ультиматумы, представляя их в качестве мирных инициатив. Последняя из них — 10 пунктов „формулы мира“. Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

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