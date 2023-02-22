Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1600 избирательных участков

21:13

Московская городская избирательная комиссия предлагает создать в городе более 1600 участков, на которых будет более 3 000 избирателей. На заседании Мосгоризбиркома (МГИК) было принято решение о направлении перечня участков на согласование в Центризбирком РФ.

«Мы предполагаем, пока по внесенному проекту решения нашей комиссии, образовать 1668 участков с численностью более 3 0000, которые как раз и потребуют последующего согласования с Центральной избирательной комиссией РФ», - заявил зампредседателя МГИК Дмитрий Реут. По его словам, сейчас в мегаполисе насчитывается более 3600 избирательных участков.

Как отмечает Реут, есть три фактора, побуждающие обсуждать эту тему. В первую очередь - рост интереса граждан к участию в дистанционном электронном голосовании, из-за чего на участки приходит все меньше избирателей. Второй фактор - использование электронного списка избирателей, впервые примененного в 2022 году, что ускоряет процесс голосования. Третий – законом предусматривается обеспечение максимально комфортных условий для голосования избирателей и позволено укрупнять избирательные участки, что приведет к сокращению расходов и ускорению процедуры подведения итогов выборов. «Поэтому в подавляющем большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий. В большинстве, конечно, это школы, - отметил Реут. - Хочу подчеркнуть, что привычные для людей адреса мест голосований, в основном, они не поменяются».