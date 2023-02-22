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Посол РФ в Лондоне назвал "простые условия" для преговоров с Украиной

21:34 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова обсуждать с Киевом в случае переговоров безопасность для России и отказ от идеи запрета всего русского. Об этом заявил в среду посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции Эл-би-си.

«Мы готовы к мирным переговорам в любое время. У нас была хорошая попытка в апреле, но потом Украина в одностороннем порядке вышла из них. Для этого не было причин, но мы понимаем, что это была разнарядка [Запада]: „Не ведите переговоры, а продолжайте сражаться“, — сказал Келин.

По его словам, Россия готова обсуждать с Украиной две темы на переговорах об урегулировании конфликта. «[Первое — это] нормальное отношение к русским. Отказ от идеи запрета всего русского, русской культуры и выдавливания русских людей с Украины. А во-вторых, безопасность для России: с украинской территории никогда не должна исходить угроза. Это простые условия», — отметил дипломат.

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