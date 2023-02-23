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Власти США заявили Украине, что ресурсы Америки не безграничны - СМИ

22:47 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер.

Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными». «Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», — приводятся в материале слова данного источника о боевых действиях на Украине.

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