Власти США заявили Украине, что ресурсы Америки не безграничны - СМИ
22:47 22.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными». «Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», — приводятся в материале слова данного источника о боевых действиях на Украине.
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