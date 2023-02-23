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Госдеп США: Америка хотелиа бы иметь возможность постепенно возобновить отношения с российским народом

09:00 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов допускает возможность частичного восстановления российско-американских связей в случае прекращения РФ проведения специальной военной операции на Украине. Такую версию изложил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Санкции — это средства достижения цели», — ответил он на вопрос о готовности Вашингтона отменить антироссийские рестрикции в случае прекращения боевых действий на украинской территории. По словам дипломата, «сейчас смысл этих санкций в том, чтобы наложить издержки на Россию» в связи с проведением спецоперации. Как утверждал Прайс, США «хотели бы иметь возможность постепенно возобновить отношения с российским народом, чтобы они в некотором роде напоминали то, какими были до этой агрессии».

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