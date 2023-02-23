Небензя сказал, с кем России нужно вести переговоры по Украине

09:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры об урегулировании украинского кризиса надо вести уже не с Киевом, а с Вашингтоном, Москва готова к поиску дипломатического решения. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по Украине.

«Поиск решения всей этой ситуации, грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО, нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом, прежде всего с Вашингтоном, который стоит за киевским режимом, — сказал Небензя. — Мы к поиску серьезного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса готовы и неоднократно об этом говорили».