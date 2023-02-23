Белый дом связался с РФ, чтобы предупредить о визите Байдена в Киев - Пентагон

09:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сохраняют каналы связи с Россией и приветствуют диалог с Москвой. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы точно поддерживаем каналы коммуникации: как вы недавно видели, Белый дом связался с Россией, чтобы предупредить о визите президента [США Джо Байдена] в Киев. <…> Так что мы не закрыли каналы связи, мы приветствуем коммуникацию с Россией», — сказала она.