В Минобороны Британии рассказали, почему королевство не будет поставлять Украине истребители

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не собирается передавать истребители Украине в ближайшее время, поскольку не желает рисковать попаданием секретных производственных технологий в руки российских экспертов и не хочет отправлять своих граждан в зону боевых действий для обслуживания самолетов. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи на брифинге для иностранных журналистов.

«Передача самолетов — это большое дело. <…> Логистика, топливо, ремонт, инженерные работы, авионика и зачастую засекреченный блок обеспечения боевого применения в соответствии со стандартами самолетов НАТО — все это требует значительных усилий и экспертизы непосредственно на земле, на аэродроме. А это бы означало отправку людей на Украину, — сказал он. — Вы не можете просто передать истребители третьего и четвертого поколений инженерам, у которых нет опыта работы с ними, и ожидать, что они будут участвовать более чем в одном вылете».