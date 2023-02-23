В Минобороны Британии рассказали, почему королевство не будет поставлять Украине истребители
09:20 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Передача самолетов — это большое дело. <…> Логистика, топливо, ремонт, инженерные работы, авионика и зачастую засекреченный блок обеспечения боевого применения в соответствии со стандартами самолетов НАТО — все это требует значительных усилий и экспертизы непосредственно на земле, на аэродроме. А это бы означало отправку людей на Украину, — сказал он. — Вы не можете просто передать истребители третьего и четвертого поколений инженерам, у которых нет опыта работы с ними, и ожидать, что они будут участвовать более чем в одном вылете».
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