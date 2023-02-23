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НОВОСТИ

Стала известна дата запуска российской автоматической станции на Луну

09:23 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на середину июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — отметили в госкорпорации.

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