09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, через год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине только углубился. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете «Вашингтон пост».

По версии издания, «Россия использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге». «Этот конфликт [на Украине] обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок», — подчеркивает автор статьи. «Множество свидетельств указывают на провал попытки [Запада] изолировать» Россию, отмечает издание.

Так, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Всего за последние шесть недель министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был радушно принят в девяти странах Африки и Ближнего Востока, включая ЮАР, глава МИД которой Наледи Пандор назвала их встречу замечательной, а Россию и ЮАР — друзьями.