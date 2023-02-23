Путин: Доля современных вооружений в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%
09:40 23.02.2023 Источник: Интерфакс
Он также отдельно поздравил военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, участвующих в спецоперации на Украине.
Российский президент подчеркнул, что эффективные армия и флот - "залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего", добавив, что особое внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны.
Президент РФ также заявил о необходимости укрепления ядерной триады. "В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сообщил он.
"С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", - отметил Путин.
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