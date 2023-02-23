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Все полосы Крымского моста открыты для движения автомобилей

12:00 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам более чем на месяц раньше срока. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Для обеих частей моста в рекордные сроки было изготовлено 2 442 тонны металлоконструкций, которые были оперативно доставлены из Тюмени, Воронежа и Кургана в сопровождении ГИБДД. Строителям потребовалось заменить по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложить два слоя асфальтобетонного покрытия и установить мачты освещения.

«Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам на 39 дней раньше срока», — процитировала вице-премьера его пресс-служба.

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