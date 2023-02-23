В выходные в Москве резко потеплеет до +3С - Гидрометцентр

13:52 Источник: Интерфакс

Резкое повышение температуры произойдет в Москве в ночь на пятницу, в субботу и воскресенье температура днем поднимется до плюс 3 градусов, но будут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погодой сегодняшнего дня нужно просто наслаждаться. Настоящая, хорошая, зимняя погода, небо голубое, воздушные массы приходят с севера, никаких осадков. Прохладно, температура минус 10 - минус 8 градусов. Хорошая погода (...) Но уже близятся изменения. Ночью еще можно будет увидеть и звезды, и луну, часов до трех ночи будет достаточно низкая температура - минус 14 - минус 12 градусов. Поэтому, любители морозных ночей могут получить удовольствие. А вот дальше начинается резкое изменение", -сказал Вильфанд.