В выходные в Москве резко потеплеет до +3С - Гидрометцентр
13:52 23.02.2023 Источник: Интерфакс
"Погодой сегодняшнего дня нужно просто наслаждаться. Настоящая, хорошая, зимняя погода, небо голубое, воздушные массы приходят с севера, никаких осадков. Прохладно, температура минус 10 - минус 8 градусов. Хорошая погода (...) Но уже близятся изменения. Ночью еще можно будет увидеть и звезды, и луну, часов до трех ночи будет достаточно низкая температура - минус 14 - минус 12 градусов. Поэтому, любители морозных ночей могут получить удовольствие. А вот дальше начинается резкое изменение", -сказал Вильфанд.
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