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НОВОСТИ

ЕК хочет еще на год приостановить действие пошлин на продукцию из Украины

14:45 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам — членам Евросоюза продлить на год приостановку действия пошлин в отношении украинского экспорта в ЕС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕК.

«Еврокомиссия предложила сегодня продлить еще на один год приостановку действия импортных пошлин, а также квоты и меры торговой защиты в отношении украинского экспорта в Евросоюз, известные как автономные торговые меры», — говорится в заявлении ЕК.

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