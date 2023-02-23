ЕК хочет еще на год приостановить действие пошлин на продукцию из Украины

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам — членам Евросоюза продлить на год приостановку действия пошлин в отношении украинского экспорта в ЕС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕК.

«Еврокомиссия предложила сегодня продлить еще на один год приостановку действия импортных пошлин, а также квоты и меры торговой защиты в отношении украинского экспорта в Евросоюз, известные как автономные торговые меры», — говорится в заявлении ЕК.