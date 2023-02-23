Мэр Собянин рассказал, как обслуживается Вечный огонь у Могилы неизвестного солдата
14:37 23.02.2023
Вечный огонь у Могилы неизвестного солдата в Москве действует благодаря постоянной заботе квалифицированных специалистов. Огонь зажгли в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года, и с того времени он работает постоянно уже более 55 лет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обеспечение его сохранности является предметом особой заботы правительства столицы. «Ежедневно сотрудники "Мосгаза" осматривают конструкцию. А раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы проводят профилактику Вечного огня. Как правило, регламентные работы проходят поздним вечером, когда Александровский сад закрывается для посетителей. Но накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы профилактика может проводиться в торжественной обстановке», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Перед началом технического обслуживания пламя Вечного огня переносят на временную горелку, являющаяся уменьшенной копией основной. При этом для переноса огня используют копию исторического факела, которым огонь был впервые зажжен в 1967 году. Специалисты поднимают звезду, проверяют, чистят и меняют находящееся под ней оборудование. По окончании работ пламя Вечного огня возвращают на его место.
«Сегодня, в День защитника Отечества, мы возлагаем цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - главному военному мемориалу России, символу памяти о героях, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны. Глядя на это священное пламя, каждый из нас переживает волнение и гордость, радость победы и скорбь по миллионам погибших и замученных людей», - отметил мэр.
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