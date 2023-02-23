Страны G7 собираются выделить Украине в 2023 году около 39 млрд долл - СМИ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере 39 млрд долларов финансовой помощи. Об этом, по данным агентства Рейтер, заявил в четверг в индийском Бангалоре министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы семи (G7), а в пятницу пройдет аналогичная встреча в формате Группы двадцати.