Страны G7 собираются выделить Украине в 2023 году около 39 млрд долл - СМИ
16:40 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере 39 млрд долларов финансовой помощи. Об этом, по данным агентства Рейтер, заявил в четверг в индийском Бангалоре министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы семи (G7), а в пятницу пройдет аналогичная встреча в формате Группы двадцати.
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