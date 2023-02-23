0
0
25
НОВОСТИ

Собянин: Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление

17:30 23.02.2023

Три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и две станции Московского метрополитена будут объединены транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Рижская». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот ТПУ ожидает масштабное обновление. «Хаб объединит станции действующего второго маршрута Московских центральных диаметров, будущих третьего и четвертого маршрутов, а также две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тыс. жителей трех районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Создание подобного узла с большим числом пересадок в центре мегаполиса будет сложнейшей работой как с точки зрения проектирования транспортной инфраструктуры, так и с точки зрения организации окружающей территории для пассажиров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:37 23.02.2023
Мэр Москвы Собянин: Штат машинистов для БКЛ метро полностью укомплектован
0
111
16:40 23.02.2023
Страны G7 собираются выделить Украине в 2023 году около 39 млрд долл - СМИ
0
195
15:30 23.02.2023
МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьера Орбана в Киев
0
290
14:45 23.02.2023
ЕК хочет еще на год приостановить действие пошлин на продукцию из Украины
0
303
14:38 23.02.2023
Собянин вручил удостоверение Почетного гражданина Москвы ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину
0
284
14:37 23.02.2023
Мэр Собянин рассказал, как обслуживается Вечный огонь у Могилы неизвестного солдата
0
286
13:52 23.02.2023
В выходные в Москве резко потеплеет до +3С - Гидрометцентр
0
348
12:26 23.02.2023
МИД Китая: США являются крупнейшим разжигателем войны
0
499
12:00 23.02.2023
Все полосы Крымского моста открыты для движения автомобилей
0
392
09:40 23.02.2023
Путин: Доля современных вооружений в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%
0
555

Возврат к списку