Собянин: Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление
17:30 23.02.2023
Три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и две станции Московского метрополитена будут объединены транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Рижская». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот ТПУ ожидает масштабное обновление. «Хаб объединит станции действующего второго маршрута Московских центральных диаметров, будущих третьего и четвертого маршрутов, а также две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. ТПУ сделает удобнее передвижение свыше 200 тыс. жителей трех районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Создание подобного узла с большим числом пересадок в центре мегаполиса будет сложнейшей работой как с точки зрения проектирования транспортной инфраструктуры, так и с точки зрения организации окружающей территории для пассажиров.
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