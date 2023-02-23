ООН: Каждой третьей семье на Украине не хватает продовольствия

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно каждая третья семья на Украине нуждается в продовольствии в связи с ситуацией, вызванной вооруженным конфликтом в стране, следует из опубликованной в четверг оценки Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Как говорится в сообщении организации в «Твиттере», начало конфликта на Украине спровоцировало «наиболее активно развивающийся кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны». «По оценкам, каждая третья семья на Украине испытывает нехватку продовольствия. ВПП ООН ежемесячно оказывает продовольственную и денежную помощь почти 3 млн человек», — указывает ВПП.