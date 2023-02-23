0
0
164
НОВОСТИ

Вашингтон готов ударить санкциями по китайским компаниям, «помогающим» России - Госдеп

20:00 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против РФ в пятницу, при этом санкции будут введены в том числе и против китайских компаний. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг в интервью газете «Вашингтон пост», которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.

«О новом пакете санкций [против РФ] завтра объявят не только США, но и все страны Группы семи (G7 — прим. ТАСС)», — сказала она. По ее словам, США уже дали понять, что готовы вводить санкции и против китайских компаний, которые, по их мнению, оказывают помощь РФ. «Мы уже сделали это. Они (китайские компании — прим. ТАСС) будут в санкционных пакетах, которые мы объявим завтра», — указала Нуланд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 23.02.2023
Борис Джонсон: Я себя рассматриваю как кандидата на должность генсека НАТО
0
33
20:45 23.02.2023
Польша возводит фортификационные сооружения на границе с Россией и Белоруссией
0
23
20:30 23.02.2023
Министр продовольствия Британии советует согражданам есть брюкву вместо томатов и салата
0
120
19:30 23.02.2023
Нуланд интересно, что Китай «водрузит» на стол переговоров по Украине
0
204
18:30 23.02.2023
ООН: Каждой третьей семье на Украине не хватает продовольствия
0
278
17:37 23.02.2023
Мэр Москвы Собянин: Штат машинистов для БКЛ метро полностью укомплектован
0
333
17:30 23.02.2023
Собянин: Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление
0
286
16:40 23.02.2023
Страны G7 собираются выделить Украине в 2023 году около 39 млрд долл - СМИ
0
387
15:30 23.02.2023
МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьера Орбана в Киев
0
485
14:45 23.02.2023
ЕК хочет еще на год приостановить действие пошлин на продукцию из Украины
0
457

Возврат к списку