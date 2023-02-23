Вашингтон готов ударить санкциями по китайским компаниям, «помогающим» России - Госдеп
20:00 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«О новом пакете санкций [против РФ] завтра объявят не только США, но и все страны Группы семи (G7 — прим. ТАСС)», — сказала она. По ее словам, США уже дали понять, что готовы вводить санкции и против китайских компаний, которые, по их мнению, оказывают помощь РФ. «Мы уже сделали это. Они (китайские компании — прим. ТАСС) будут в санкционных пакетах, которые мы объявим завтра», — указала Нуланд.
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