Вашингтон готов ударить санкциями по китайским компаниям, «помогающим» России - Госдеп

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против РФ в пятницу, при этом санкции будут введены в том числе и против китайских компаний. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг в интервью газете «Вашингтон пост», которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.

«О новом пакете санкций [против РФ] завтра объявят не только США, но и все страны Группы семи (G7 — прим. ТАСС)», — сказала она. По ее словам, США уже дали понять, что готовы вводить санкции и против китайских компаний, которые, по их мнению, оказывают помощь РФ. «Мы уже сделали это. Они (китайские компании — прим. ТАСС) будут в санкционных пакетах, которые мы объявим завтра», — указала Нуланд.